Hugh Grant, in vendita la sua casa a Londra: una penthouse da 300 metri quadri (e dal costo proibitivo)

La penthouse di Londra in cui visse Hugh Grant è in vendita tramite la Berkshire Hathaway HomeServices (network globale di intermediazione di lusso). L'immobile è in vendita alla modica cifra di 7.950.000 sterline (quasi 9 milioni di euro), ma basta un breve tour di questa comodissima residenza di città per comprendere perché Grant se ne sia innamorato. Si può infatti immaginare che il mix di location, spazi e dotazioni di design ultra-lussuose abbiano fatto breccia nel cuore dell’attore che ha scelto la proprietà come sua dimora agli inizi degli anni 2000, proprio mentre girava Love Actually. La penthouse, composta da tre camere da letto matrimoniali con bagno interno, si estende per 284 m2. Vanta due terrazze che portano all’area esterna privata, per un totale di 139 m2, abbastanza raro per una casa in South Kensington. A questi si aggiungono viste mozzafiato e terrazza panoramica fornita di solarium coperto e vasca idromassaggio (Jacuzzi). Foto Omnicom/Musica: BenSound