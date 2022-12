Notthing Hill, stasera in tv 23 dicembre su Rete 4: le 10 curiosità che non sai (ma dovresti sapere) sul film con Julia Roberts e Hugh Grant

Stasera in tv, venerdì 23 dicembre, andrà in onda su Rete 4 alle 21.20 Notthing Hill la commedia del 1999, diretta da Roger Michell, con Hugh Grant e Julia Roberts. Il film che ha fatto sognare e fa sognare ancora milioni di telespettatori, un film must divertente, brillante, col finale che riempie il cuore come pochi altri.

Notthing Hill, la trama

Anna Scott (Julia Roberts) amatissima attrice di Hollywood, si ritrova a Londra per presentare il suo ultimo film di fantascienza. Un giorno, per sfuggire ai paparazzi che le stanno alle costole, si rifugia in una modesta libreria nel quartiere di Notting Hill. Lì incontra per la prima volta William Thacker (Hugh Grant) un giovane libraio tanto gentile quanto maldestro che preso dall'agitazione le rovescerà addosso del succo d'arancia e la convince a cambiarsi nel suo appartamento condiviso con lo strampalato Spike (Rhys Ifans). Improvvisamente, Anna lo bacia e chiede riservatezza su quanto accaduto.

L’attrice, per scusarsi dell’accaduto, lo invita nella sua camera d’albergo e Will, suo malgrado, si trova ad infiltrarsi nella rassegna stampa del nuovo film di Anna. L’uomo la convince a presenziare al compleanno della sorella Honey, che si terrà a casa degli amici Max e Bella, e alla quale parteciperà anche l’amico Bernie. La serata permetterà alla Scott di essere, per la prima volta, completamente sé stessa. Così, il rapporto tra Anna e Will si fa sempre più intimo, ma l’idillio amoroso è bruscamente interrotto da Jeff (Alec Baldwin), fidanzato dell’attrice. Nasce una delle storie d'amore più iconiche di sempre: sì, stiamo parlando di Notting Hill.

Il cast

Gli indimenticabili protagonisti sono Julia Roberts e Hugh Grant, un duetto che ha fatto innamorare tutti gli inguaribili romantici del mondo. Oltre a loro nella pellicola troviamo: Rhys Ifans - Spike, Hugh Bonneville - Bernie, Emma Chambers - Honey, Alec Baldwin - Jeff King, Matthew Modine - Michael, Gina McKee - Bella, James Dreyfuss - Martin, Tim McInnerny - Max.

Le dieci curiosità

1. Il finale (senza spoiler) su quella panchina rimane una delle scene piu' romantiche del panorama cinematografico. Ma dove si trova? Se la cercate a Londra, state sbagliando tutto. Non si trova (più) da quelle parti. Dopo l’uscita della pellicola la panchina è stata battuta all’asta e acquistata da un uomo australiano che l’ha regalata alla sua fidanzata. Quando la loro storia d’amore finì, la panchina fu donata alla città di Perth e collocata nei Queen Gardens, un parco che resta chiuso di notte - proprio come nel film.

2. E su quella panchina di legno c'è un altra curiosità da svelare. Forse non tutti sanno che il libro che William sta leggendo stando seduto sulla panca è “Il mandolino del capitano Corelli“, romanzo di Louis de Bernières. “Il mandolino del capitano Corelli” doveva essere il soggetto di un film diretto da Roger Mitchell, lo stesso regista di Notting Hill. Purtroppo però il regista ha avuto un attacco cardiaco dopo Notting Hill, che lo ha costretto a rinunciare al progetto ed è stato quindi sostituito da John Madden.

3. Hugh Grant e quel bacio con Julia Roberts che non voleva dare. Le labbra di Julia Roberts rimangono tra le piu' belle di Hollywood, il primato beauty del suo sorriso non può essere offuscato. Eppure non è così per Hugh Grant. È difficile immaginarlo, ma pare che l'attore non volesse baciare Julia Roberts perché ha la bocca troppo grossa! Lo ha confessato lui stesso apertamente in un’intervista dopo il film, ma la Roberts lo ha perdonato per il commento (poco lusinghiero) e ha deciso che avrebbe continuato a lavorare con lui. Nonostante tutto, nessun rancore.

5. La casa con il portoncino blu non è stata una scelta a caso. La casa a due piani in cui vive William si trova davvero al 280 di Westbourne Park Road a Londra e ci ha vissuto Richard Curtis, sceneggiatore del film. Sembra che, in seguito al successo del film, la porta sia stata dipinta di nero per frenare la processione dei fan in cerca di foto, per poi essere nuovamente colorata di blu.

7. Il dipinto che Anna regala a William alla fine del film è “La sposa” di Marc Chagall, che raffigura una giovane sposa affiancata da una capra che suona il violino. Non si sa bene che fine abbia fatto l'opera.

8. Il personaggio di Julia Roberts? Secondo le intenzioni dello sceneggiatore Richard Curtis il personaggio di Anna Scott avrebbe dovuto assomigliare in parte a Grace Kelly e in parte ad Audrey Hepburn. E anche per questo Anna rimane uno dei personaggi più amati interpretati da Julia Roberts. Missione compiuta!

9. Le scene ambientate nel famoso hotel londinese, il Ritz, sono state tutte girate tra le 2 e le 4 del mattino, per non disturbare gli ospiti dell’albergo.

10. Il remake di Bollywood Ebbene sì, esiste un remake di Bollywood di Notting Hill! Per tutti i curiosi impazienti di recuperarlo, è stato girato nel 2006 e si intitola La commedia romantica può però vantare un remake di Bollywood, uscito nel 2006 con il titolo “When Love Comes Back“ (Quando torna l’amore).