Belen, sexy posa mentre fuma una sigaretta su Instagram: i fan non gradiscono

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in barca a Formentera

Inin bianco e nero,pubblica unama non tutti i suoi fan apprezzano. Nell'immagine pubblicata la bella showgirl argentinatrascinandosi dietro di sé diverse critiche da parte dei suoi followers.«Non si fuma Belen», scrive qualcuno sul suo profilo social. «Le sigarette uccidono, i tatuaggi no», aggiunge un altro utente. «Io la trovo molto volgare, poi sembra drogata, così non è una bella foto di se stessa», uno dei commenti più forti ricevuti. Sono molti però coloro che la difendono definendo i critici «invidiosi e ipocriti» sottolineando come si tratti di una foto di uno «shooting fotografico».