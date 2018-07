Stefano De Martino, risposta hot alla fan: «Per sentirmi al top? Faccio sesso in piedi»

di Ida Di Grazia

Rivolgere domande ai vip suè la moda del momento. L'ultimo ad aver aderito con leggerezza e ironia ache ha giocato con i suoi follower ed ha risposto in modo molto hot ad una curiosità di una sua fan «Cosa fai per sentirti al top?».LEGGI ANCHEIl ballerino di Amici ha risposto senza filtri: «Sesso in piedi possibilmente con qualcuno», spiazzando davvero tutti, soprattutto perché è sempre stato molto riservato. Oppure, che «diventerebbe gay almeno per una settimana». Per quanto riguarda la vita amorosa dell'ex marito di Belen, sono diversi i flirt che gli sono stati attribuiti, come quello con Gilda D'Ambrosio e con Cristina Buccino. Al momento però Stefano ha occhi solo per il figlio avuto con Belen, Santiago, con cui trascorre tutto il tempo a sua disposizione.