Mercedesz Henger a Pomeriggio 5: «Io e Leonardo? Il canna gate per due mesi ci ha fatto lasciare»

, ospite di, annuncia in diretta di essere tornata insieme al suo Leonardo. Dopo quasi un anno d'amore hanno vissuto una crisi che li ha tenuti separati per due mesi. Ora, afferma, che tutto è rientrato.«Stavo passando un periodo brutto, ero nervosa, non ero me stessa, mi arrabbiavo per tutto. E tutto a causa del canna gate». Alla domanda disu chi abbia preso l'iniziativa ha risposto: «La decisione è stata presa da me e sempre io sono ritornata sui miei passi. Ci siamo rivisti e ci siamo seduti a parlare, abbiamo notato che ci mancavamo e ci amavamo».Precisa, tuttavia, che la rottura non è stata drastica. In due mesi hanno continuato a vedersi in palestra e a sentirsi.Mercedesz, che somiglia come una goccia d'acqua alla mamma, Eva Henger, si è sempre mostrata sexy sui social. Da tempo, però, non appariva così radiosa. Leonardo non parla l'italiano, è per metà russo e per metà tedesco e nella vita fa il bodyguard e la guida turistica.