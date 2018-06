Bobo Vieri e Costanza Caracciolo incinta, musi lunghi durante la vacanza a Parigi

•Have a nice day•👸🏼 Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: Giu 27, 2018 at 3:35 PDT

PARIGI – Perè arrivato il momento di diventare genitori. La coppia, insieme da più di un anno, lo scorso novembre ha dato la triste notizia della perdita del loro piccolo, ma ora l’ex velina è di nuovoe in autunno arriverà la loro prima figlia, dato che secondo i beninformati “l’erede” dovrebbe essere una femminuccia.LEGGI ANCHE: Christian Vieri come Vacchi: la "Bobo dance" con Costanza Caracciolo è già virale​ Intanto i due sono stati fotografati da “Diva e donna” durante una trascorsa vacanza a Parigi, con Costanza con i primi accenni di pancino che sembra avere un po’ il muso lungo, forse proprio per un’arrabbiatura col suo Bobo...