Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo, incontro a Ibiza: «Gli sguardi si sono incrociati a lungo...»

Un incontro, quello fra, giocatore superstar del Real Madrid passato in forza alla Juventus e, in vacanza dopo aver terminato i suoi impegni sul piccolo schermo con “Balalaika”, che non poteva sfuggire ai paparazzi.LEGGI ANCHETeatro dell’involontario meeting serale estivo un noto ristorante di Ibiza, dove ambedue sono arrivati accompagnati dai rispettivi fidanzati: Andrea Iannone per Belen e Georgina (Rodriguez anche lei) con Cristiano.Durante la permanenza nel locale, come spiega “Diva e donna” che pubblica anche le immagini, “a sentire i presenti, i loro sguardi si sono incrociati a lungo e si sarebbero anche salutati”.Nessuna serata galeotta quindi, per fortuna di Iannone con cui la showgirl argentina sembra aver fatto la pace dopo un lungo periodo di pausa…