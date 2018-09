Belen e Iannone si sono lasciati: «Lo ha mollato lei». Il messaggio di Andrea su Instagram

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono? Dopo un lungo tira e molla i due avrebbero deciso di dirsialla fine di questa estate. Tutto sembrava far pensare ad un grande ritorno di fiamma, con tanto di voci di una possibile gravidanza, ma le cose sono andate diversamente.LEGGI ANCHEL'indiscrezione, rivelata da Chi, si basa su alcune rivelazioni di amici e conoscenti della showgirl argentina. Immediatamente smentite le voci di una presunta gravidanza, ora ci sarebbe anche la clamorosa rivelazione dell'addio tra, nonostante un grande ritorno di fiamma durante le vacanze a Ibiza. Nella rubrica 'Chicce di Gossip', su Chi, viene rivelato che non si tratterebbe dell'ennesima crisi passeggera: «Belen è decisa, non ha intenzione di tornare indietro»., dal canto suo, si limita a mandare una dedica ai propri follower, su Instagram Stories. C'è il sottofondo musicale di Perfect di Ed Sheeran, ma anche un messaggio che potrebbe risultare anche una frecciatina nei confronti di: «Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c'è a questo mondom amare il prossimo fa bene all'anima... vi voglio bene!».Intanto, sui social molti fan sperano di poter rivedere la coppia Belen Rodriguez-Fabrizio Corona. Anche Corona è tornato single da poco ed è sempre rimasto in ottimi rapporti con la showgirl argentina, cosa che fa ben sperare chi ha sempre preferito vedere Belen accanto all'ex re dei paparazzi.