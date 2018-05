GF15, Baye Dame: «Un incubo, Aida ha una maschera»

Grande Fratello, Baye Dame, sarà ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda il 5 maggio 2018. Il concorrente squalificato dal Grande Fratello 2018 tornerà sui motivi che lo hanno costretto ad abbandonare la Casa per squalifica.



LEGGI ANCHE: Uno dei protagonisti più discussi del, sarà ospite dinella puntata che andrà in onda il 5 maggio 2018. Il concorrente squalificato dal Grande Fratello 2018 tornerà sui motivi che lo hanno costretto ad abbandonare la Casa per squalifica.LEGGI ANCHE: Ex "gieffini", modelle e presentatori tra i clienti di un maxi giro di droga

Fare il Grande Fratello era il mio sogno e si è trasformato nel peggiore degli incubo. Ho sbagliato e non ho giustificazioni. Pensavo di aver accantonato tanti mostri, invece si vede che non li ho superati del tutto. Già da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano scimmia e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l’ho fatta, non so perché