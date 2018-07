Aida Nizar, attacco a Rita Dalla Chiesa: «Spero non trovi una razzista come lei»

di Emiliana Costa

torna a far parlare di sé e questa volta se la prenderebbe con Rita Dalla Chiesa. Dopo i bagni nella Fontana di Trevi e di Piazza Navona, erano stati diversi i personaggi pubblici che avevano criticato il comportamento dell'ex gieffina. Tra questi ci sarebbe anche la conduttrice, che ora sarebbe finita nel "mirino" di Aida.In un'intervista al settimanale Nuovo Tv la spagnola avrebbe affermato: «La mia non è stata una mancanza di rispetto. Quanto a Rita, le voglio tutto il bene del mondo e prego perché non trovi mai una persona razzista come lei». E ancora: «Anch'io, come Rita, ho perso malamente mio padre, quindi capisco perfettamente la sofferenza che ha provato. Però, dovrebbe rispettarmi proprio come faccio io con lei». Aida, dunque, non sarebbe pentita dei suoi gesti e sosterrebbe che in Spagna è comune fare il bagno nelle fontane per festeggiare grandi eventi: «Sono una donna vera e ho fatto quello che tantissime persone al mondo avrebbero voluto fare».