San Valentino, continua la "gara" tra zoo: ora dai il nome del tuo ex a uno scarafaggio

Continua la sfida degli zoo per San Valentino. Oltre alla gara “dai il nome del tuo ex al serpente” in Australia quella più gettonata è “dai il nome del tuo ex allo scarafaggio”. Dopo un parco londinese, questa volta è negli Stati Uniti che rilanciano. In Texas lo zoo di El Paso, infatti, propone di dare il nome dell’ex a uno scarafaggio che poi diventerà il pasto del giorno di un Suricate (l’animale diventato famoso per Timon del film “Il Re Leone”). La notizia dell'evento (dal nome "Smetti di scocciarmi") è riportata nella versione on line del quotidianoCome partecipare? Semplice. Basta inviare il nome dell’ex con un messaggio tramite la pagina Facebook dello zoo di El Paso entro dopodomani, domenica 10 febbraio. Dopodichè da lunedì 11, i responsabili dello zoo pubblicheranno i nomi proprio su Fb. E il 14, giorno di San Valentino, per i suricati sarà festa grande e potranno mangiare quegli stessi scarafaggi nominati dalla rete.Grazie a una diretta Live sulla pagina Facebook sarà possibile guardare il pasto degli animali. Pasto, che visto il successo dell'iniziativa è stato allargato anche a tre primati: al tamarino edipo, alla scimmia leonina e all'uistiti.