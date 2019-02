San Valentino, dai il nome dell'ex al serpente: vince il più viscido (o viscida)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lo zoo inglese che per San Valentino ha invitato a dare il nome degli ex fidanzati ai loro scarafaggi, in Australia si punta al serpente, nominandolo all’ex più viscido e cattivo. L’idea è venuta alche nell’ambito delle sue attività di ricerca di nuovi fondi, ha deciso di coinvolgere indirettamente i loro particolari serpenti marroni riconosciuti tra i più velenosi al mondo. Sul sito web è possibile donare 1 dollaro e scrivere una motivazione legata all'ex, in un massimo di 25 parole. Inizierà così una vera e propria sfida sulla motivazione che più si addice allo stereotipo del serpente.“Non solo saprai che il tuo ex ha un serpente che prende il suo nome, ma riceverai anche un certificato e l'opportunità di visitare il serpente gratuitamente ogni giorno per il prossimo anno”, scrivono dall’organizzazione. C'è da immaginarsi come il vincitore (o la vincitrice) approfitterà dell'opportunità di poterlo andare a trovare più volte vedendolo strisciare.Il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino, si sceglierà il vincitore: dunque, si capirà quale l'ex che si più si è comportato (o comportata) da serpente.