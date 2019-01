San Valentino, voglia di vendetta? Ora si può dare il nome dell'ex a uno scarafaggio dello zoo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Dai il nome del tuo ex a un nostro scarafaggio per San Valentino”. E’ questa la particolare campagna di raccolta fondi che è venuta in mente all’Hemsley Conservation Centre, uno zoo di Sevenoaks, a sud di Londra. Tra lemuri e altri piccoli animali che vi sono ospiti, ci sono anche diversi insetti. Tra loro, gli scarafaggi. Ecco perché in unaora è possibile dare un nome a uno di loro. Tutto ciò, per 1,50 sterline (poco più di 1,70 euro).Una volta soprannominato lo scarafaggio la donazione sarà ufficializzata attraverso un certificato che però non avrà il nome dell'ex. L'obiettivo della direzione dello zoo, infatti, è quello di non alimentare screzi tra le vecchie coppie. Ma il nuovo nome dell’animale sarà visibile sulla scheda dell’insetto nel recinto a loro dedicato.