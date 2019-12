​Oroscopo 2020 di Branko: Acquario. Caro amico Acquario, inizia un anno importante, che segna la fine di un ciclo. Questi momenti di passaggio causano inquietudine e insicurezza, è naturale. Il 2020 si apre con una serie di pianeti alle tue spalle, Sole, Mercurio, Giove, Saturno, Plutone. Inoltre già dallo scorso 2019 Urano, tua stella guida, ti sorprende con imprevisti. Eppure quest’anno, che ti chiede di prepararti ad accogliere nel tuo cielo nel 2021 il tuo padre Saturno e il prospero Giove, ha in serbo anche gustose novità, come la lunga sosta di Venere, stella dell’amore, nel punto più dolce del tuo oroscopo. C’è qualche momento complicato in autunno, a causa di un noioso Mercurio, ma il rosso Marte che da luglio in poi ti sostiene ti permetterà di sistemare ogni cosa.

Il giorno chiave: Giovedì 16 aprile, con Sole e Mercurio in Ariete, Luna, Marte e Saturno nel tuo cielo, Venere in Gemelli, Giove e Plutone in Capricorno, Urano in Toro.

L'Oroscopo di Branko per il 2020, l'inserto speciale in edicola con Il Messaggero

AMORE

Il 2020 inizia con Venere nel tuo cielo e si conclude con la stella del vespro in un segno amico: per te è un anno d’amore. Da aprile alla prima settimana di agosto Venere forma un “anello di sosta” nel punto del cielo che influenza il tuo cuore: un anello arriverà anche per te! Questo vale per i giovani innamorati ma anche per chi è alle prese con una crisi matrimoniale, Urano-cambiamento può fare tutto. Inoltre proprio in primavera Saturno, l’altro tuo protettore celeste, si affaccia per tre mesi nel tuo cielo annunciando il suo trasloco definitivo, che avverrà a dicembre. Questo pianeta invita alla maturazione, vuole che tu ti assuma responsabilità anche nella coppia… Nella seconda metà del 2020, Marte-sesso ti scalderà i sensi al massimo, si prospettano maratone fra le lenzuola.

LAVORO&AFFARI

Mercurio, stella degli affari, anche nel 2020 favorisce i segni d’acqua, dove sosta a lungo. Tuttavia da gennaio ad aprile il pianeta tocca punti positivi soprattutto per i soldi, il commercio, le trattative immobiliari, gli scambi di notizie, i viaggi; giugno e luglio sono interessanti per sbrogliare problemi burocratici, sei preciso e svelto nel tuo lavoro; il periodo che richiede maggiore attenzione è tra ottobre e novembre, non possiamo escludere manovre poco chiare da parte di concorrenti e rivali. Giove sino a dicembre non è in aspetto diretto, ma è pronto a intervenire in aiuto. Se hai un progetto di lungo respiro, ti suggeriamo di dedicare il 2020 alla preparazione, potrai iniziare a lanciarlo da dicembre in poi, quando sia Giove che Saturno ti daranno forza.

SALUTE

Anche se ormai ti sarai abituato all’influsso un po’ nervoso di Urano, non possiamo escludere momenti di ansia e di scoraggiamento quando altre stelle vanno a disturbare il tuo protettore, come tra gennaio e febbraio, in maggio e in autunno, con Mercurio contro. Sei un po’ delicato in giugno e luglio nelle vie respiratorie, specie se soffri d’asma o altri disturbi respiratori. L’ottimo Marte della seconda parte del 2020 naturalmente ti fa bene, del resto sei nell’invidiabile condizione di non avere passaggi negativi del pianeta dell’energia vitale per tutto l’anno! Meglio di così…

