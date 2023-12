L'Acquario di Roma aprirà davvero e non si chiamerà Sea Life

In una cornice originale, quasi mitologica per i romani, dal 15 al 17 dicembre 2023 ha luogo la prima edizione di Different Wine Festival, evento dedicato alle etichette vinicole indipendenti di qualità. Gli ideatori del progetto, Mario Bauzullo e Valentina Fabbri, entrambi titolari dello storico ristorante e cantina “Peppino a Mare” di Ostia, hanno scelto una location unica per la manifestazione vinicola, Sala delle Esposizioni del Mediterraneum Sea Life che presto sarà aperta al pubblico romano e non solo. L'apertura è sempre più vicina. Funweek Roma, presente all'evento, ha avuto l'occasione di intervistare l'ingegnere Massimiliano Ricciardi, vice presidente della, la società che ha costruito il "Museo Marino del Mediterraneo Roma", più noto come l'Acquario di Roma. Il capo progettista è Domenico Ricciardi. L'attesa sta per finire e dopo una serie di fake news sull'apertura dell'Acquario di Roma, l'ingegnere Massimiliano Ricciardi ha riferito che la nuova location aprirà entro il Giubileo 2025. Tuttavia, da giugno 2024 sarà aperta la struttura, compresi gli esercizi di prossimità museale. Acquario di Roma è stato ideato proprio a Roma perché la città eterna è La Capitale del Mediterraneo. Mare Nostrum Romae ha costruito la struttura come museo marino del mare, ma è comunemente chiamato Acquario di Roma. E' questo il nome scelto per la struttura. La mission è quella dell'educazione ambientale per i bambini soprattutto, legata al rispetto della natura e all'aspetto del creato. "Questo è e deve essere un elemento cardine. Non è una struttura di divertimento o commerciale". Ha affermato Ricciardi, spiegando che spesso in Italia manca proprio tale prerogativa nelle iniziative. Uno degli obiettivi è anche quello di far conoscere le riserve marine del Mediterraneo e recuperare gli animali malati, spiaggiati. FOTO: @FUNWEEK MUSICA: PROJECT A_KORBEN