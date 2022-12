Con tre pianeti lenti che cambiano segno, finalmente c’è davvero aria di novità. Nel 2023 saranno tangibili i primi indizi di un cambiamento generale che favorisce un nuovo equilibrio. Si sta sciogliendo una configurazione molto tesa che ci ha accompagnati da poco più di un anno, legata alla quadratura tra Saturno e Urano, e questo consente di ipotizzare a breve una diminuzione delle tensioni a livello mondiale.

IL SOLLIEVO

Il 7 marzo Saturno cambia segno. Toro, Leone, Scorpione e Acquario potranno tirare un respiro di sollievo. Finalmente fuori dal tunnel, potranno considerare definitivamente chiuso un lungo periodo molto faticoso. A breve, gli ostacoli che li hanno intralciati faranno ormai parte del passato e probabilmente riconsiderandoli a distanza ne apprezzeranno ii risvolti positivi. Ovviamente Saturno non svanisce nel nulla, dall’Acquario passa nei Pesci e per i nativi del segno dà inizio a un periodo impegnativo, che coinvolge anche gli altri segni doppi, Gemelli, Vergine e Sagittario. Adesso toccherà a loro rimboccarsi le maniche, misurarsi con gli ostacoli e soffermarsi sugli aspetti della loro vita che richiedono un nuovo assetto. Fino a metà maggio Giove, il pianeta della fortuna e del buonumore, elargisce i suoi doni all’Ariete e ne beneficiano anche i segni di fuoco e d’aria. Dal 16 maggio entra nel Toro e la fortuna diventa sua alleata, condividendo l’allegria e la buona sorte con i segni di terra e d’acqua. Il 12 gennaio si sbloccano situazioni rimaste come in sospeso, qualcosa si rimette in movimento.

E dal 25 marzo, quando Marte uscirà dai Gemelli dove si è insediato a fine agosto, i segni doppi potranno rilassarsi, si chiude un periodo di difficoltà e fatica. A livello mondiale, un passaggio delicato sarà quello intorno al 18 maggio, con un quadro astrale un po’ esplosivo: la tensione è molto alta e il margine di trattativa è limitato. Ma forse la configurazione positiva attorno all’11 aprile avrà già disinnescato la situazione. C’è un altro evento importante: tra il 23 marzo e l’11 giugno Plutone fa una prima sortita dal Capricorno e si affaccia in Acquario. Si tratta di una sorta di esperimento, è il primissimo assaggio di un mutamento più ampio che sarà completo solo nel luglio del 2025 quando, oltre a Plutone, anche Nettuno e Urano avranno cambiato segno. Si avvicina un cambiamento epocale che oggi è ancora difficile immaginare. Ma sarà interessante osservare cosa potremo annusare di diverso tra aprile e maggio.

LA DIMENSIONE

L’Acquario rappresenta la dimensione sociale e gli ideali che guidano l’umanità: qualcosa entra in crisi e si trasforma, lasciando apparire i primi germogli di un rinnovamento che richiede ancora tempo per prendere piede e consolidarsi. Insomma, il 2023 è un anno di novità e i primi germogli spunteranno a marzo.