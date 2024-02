Acquario di Roma, fissata la nuova data di apertura

Qualche mese fa, l'ingegnere Massimiliano Ricciardi, vice presidente della Mare Nostrum Romae, la società che ha costruito il ‘Museo Marino del Mediterraneo Roma, più noto come l’Acquario di Roma (capo progettista Domenico Ricciardi) aveva riferito a Funweek che entro il Giubileo 2025 sarebbe avvenuta l'apertura tanto attesa. Oggi, invece, ci sarebbero delle novità al riguardo. E' prevista una nuova data di apertura per l'Acquario di Roma. Nel corso di un sopralluogo che ha avuto luogo negli ultimi giorni, effettuato dai membri della commissione Cultura, presieduta dalla consigliera Erica Battaglia, Partito democratico, Domenico Ricciardi ha affermato che l'Acquario dell'Eur a Roma sarà aperto entro l'8 dicembre del 2024."Oggi abbiamo messo intorno a un tavolo non solo i consiglieri comunali e il Municipio, ma anche i soggetti del contenzioso. La speranza è che il contenzioso si chiuda, perché se questo non avviene l'Acquario non si apre. Non so dire quali sono i tempi della burocrazia e della giustizia. - ha affermato il capo progettista - Mi auguro che le parti si rendano conto che è urgente per la città avere la restituzione di un posto che si sta aspettando da troppo tempo". L'ingegnere Massimiliano Ricciardi ha riferito qual è la mission del progetto riguardo all'Acquario di Roma: Mare Nostrum Romae ha costruito la struttura come museo marino del mare, ma è comunemente chiamato Acquario di Roma ed è questo il nome scelto per la struttura. La città eterna farà da cornice a questa grande iniziativa in quanto Capitale del Mediterraneo. "La mission è quella dell’educazione ambientale per i bambini e i ragazzi in particolar modo, legata al rispetto della natura e all’aspetto del creato - ha affermato Ricciardi - Questo è e deve essere un elemento cardine. Non è una struttura di divertimento o commerciale”. FOTO: CREDITS @ANNARITA CANALELLA MUSICA: PROJECT A_KORBEN