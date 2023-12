La sirena sta per affogare nell'acquario del centro commerciale: la coda si incastra in una roccia: il video choc

Domenica 3 Dicembre 2023, 09:47

Una sirena professionista sudafricana ha vissuto un momento di terrore mentre nuotava nell'acquario di un centro commerciale di Randburg, in Sudafrica. Il video girato da un testimone mostra la sirena che saluta le persone fuori dall'acquario; nuotando verso l'alto, tuttavia, la sua coda si impiglia in una parte della struttura dell'acquario, impedendole di muoversi liberamente. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a togliersi il costume e a risalire in superficie.