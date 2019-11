Fiorello: «Andare in pensione fa male? Non andarci fa peggio!»

«Secondo i geriatri italiani andare in pensione fa molto male. Secondo noi non andarci fa peggio..», scherza Fiorello commentando le principali notizie del giorno di cronaca, politica ed esteri nel terzo appuntamento di questa settimana di 'Viva Asiago10!', lo show disponibile su RaiPlay (online ogni mercoledì, giovedì e venerdì in tarda mattinata) che anticipa la puntata serale di Viva RaiPlay! sulla piattaforma digitale RaiPlay.

Durante il programma è stato ricordato che oggi è il 'Black Friday', ma anche il 'Block Friday' con i ragazzi dei Fridays for Future che stanno manifestando nelle piazze di tutto il mondo. Tante le curiosità all'interno della puntata. Max Giusti è stato protagonista di divertenti sketch con Fiorello. L'appuntamento con Viva RaiPlay! è rinnovato per questa sera, in diretta dalle 20,35 su RaiPlay.

