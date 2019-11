Conte e Fiorello, l'irruzione del premier in diretta e lo scambio scherzoso su Twitter: «Faremo i conti»

Scambio di battue e di tweet tra Rosario Fiorello e Giuseppe Conte. Il premier, avvicinato ieri sera da Fabrizio Biggio durante la serata di beneficenza per il Bambino Gesù, ha inviato un messaggio forte e chiaro a Fiorello andato in onda questa mattina in diretta a VivaAsiago10, il morning show che anticipa VivaRaiPlay. «Buongiorno Fiorello, purtroppo non ho tempo di seguirti ma ho saputo che hai un'edicola molto speciale, ViaAsiagio10, e so che mi prendi in giro, imitandomi», ha detto Conte .

Il premier ha poi scherzosamente ammonito Fiorello dicendo

molto grave, questa è una minaccia, ti sorprenderò, verrò un giorno a trovarti in diretta e lì vediamo chi sa imitare meglio, se l'originale o tu.

Noi due ci vedremo presto, molto presto. E faremo i conti», scrive ironico Conte su Twitter

@Fiorello noi due ci vedremo presto, molto presto. E faremo i conti 😉 #vivaAsiago10 https://t.co/aCuOR62U9V — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 21 novembre 2019

