Ecco il primo album dei Lillypillies, gruppo indie/pop italo-australiano

“Run to The Future”, La corsa verso il futuro, è il primo album dei Lillypillies. Una collezione di brani indie pop/rock con un tema comune: le difficoltà del presente, la nostalgia del passato e la speranza di poter raggiungere presto il futuro dove le cose andranno sicuramente meglio. Ogni canzone è realizzata con melodie accattivanti, grazie all’ utilizzo di sintetizzatori e potenti riff di chitarra. L'album inizia con le melodie di “doppio Immobile poi autogol Patric”. Una canzone che racconta le difficoltà della vita quotidiana e su come spesso ci affidiamo ad un'altra persona per migliorare le cose. L'album è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e ogni brano è accompagnato da video musicali disponibili su YouTube.

The Lillypillies sono un gruppo italo/ australiano. Il loro sound è ampio con tendenze pop, elettronica e rock con testi e melodie accattivanti. Semplicità, spazio ed emozione sono componenti chiave che rendono le canzoni uniche e piene di nostalgia. Il 2021 è stato un anno importante grazie al successo del singolo “Maybe Someday” che è apparso in playlist Spotify e YouTube, attirando l'attenzione di persone da tutto il mondo.