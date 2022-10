Dare il cinque tra bambini e adulti «è scorretto, così si manca di rispetto»: il saluto fa discutere sul web

Un gesto banale, una sorta di saluto che ha preso il posto della pacca sulla spalla, insomma quello che a Roma si dice “damose er cinque” aspettando che l’altro risponda col palmo della mano sulla tua, “cinque dita su cinque”. Ecco, su questo piccolo rito dell’incontro, un giornalista ha lanciato un enorme dibattito sul web, dopo aver affermato che gli adulti non dovrebbero dare il cinque ai bambini perché insegna loro la mancanza di rispetto per gli anziani.

Secondo quanto riporta il DailyMail, John Rosemond, un editorialista che scrive spesso articoli sulla genitorialità, ha affermato in un nuovo editoriale per l’Omaha World-Herald che dare il cinque è un «gesto di familiarità, da scambiare tra pari», e ha messo in guardia contro gli schiaffi con i palmi delle mani con un bambino. Ha spiegato che «il rispetto per gli adulti» è «importante per lo sviluppo del carattere di un bambino» e che «dare il cinque non è compatibile con il rispetto». Qualcuno di nome Erin ha scattato una foto del pezzo dell’editorialista e l’ha condivisa su Twitter dove è diventato rapidamente virale, ottenendo migliaia di risposte, retweet e “Mi piace” e lasciando molte persone sbalordite.



«Non schiaffeggerò il palmo alzato di una persona che non è un mio pari, e un pari è qualcuno di età superiore ai 21 anni, emancipato, impiegato e che ragiona a modo suo», ha scritto John «Il bambino a cui è consentito dare il cinque a un adulto ha il tacito permesso di parlare con detto adulto come se fosse un coetaneo. Dunque non chiederti perché, se dai il cinque a tuo figlio, spesso lui ti parla come se fossi suo pari».

Il giornalista, che ha un master in psicologia ma ha lasciato il suo studio privato nella Carolina del Nord per girare il paese come esperto di genitorialità, ha aggiunto che i “confini” sono “essenziali” per il “corretto comportamento” dei bambini.

Ha anche affermato che i bambini non dovrebbero mai chiamare gli adulti per nome, dormire con i genitori o avere «accesso gratuito» al denaro. «Più adulti e bambini si mescolano come se fossero uguali, più problematiche diventano le loro relazioni». Erin, che ha condiviso l’articolo su Twitter, ha detto che era «una delle cose più strane» che avesse mai letto e l’ha definita «esilarante ma deprimente. Il mio obiettivo personale oggi è rispondere alle e-mail, ma ora sto dando il cinque a ogni bambino che vedo», ha scherzato.

Il parere della psichiatra

La dottoressa Lisa Lindquist, 35 anni, psichiatra dell’Alaska, ha detto a Today che invece dare il cinque a un bambino è un buon modo per incoraggiare i suoi sforzi: «Ciò fornisce al bambino un senso di realizzazione competente e consente loro di capire dove dirigere i propri sforzi durante le attività future», ha spiegato. «Quindi, per favore, fai le tue congratulazioni dando il cinque al tuo bambino di prima elementare che questa sera ha lavorato duramente per risolvere i problemi di matematica».

Da parte sua, una psicologa scolastica di Washington, Nicole Kern, 41 anni, ha anche messo in guardia dal «negare ai bambini l’accesso al contatto con gli adulti. Una cosa che aiuta è non negare loro l’accesso al contatto, sia fisico che emotivo quando il bambino cerca una tale connessione», ha detto. «Non negherei mai a un bambino qualcosa di così semplice come dare il cinque».

La posizione di John Rosemond sul dare il cinque ha portato a una discussione tra utenti online, medici, professionisti sanitari, educatori e psichiatri in tutto il mondo. Qualcuno ha detto sarcasticamente: «Ho trascorso trent’anni nella pubblica istruzione come insegnante e amministratore. Ho facilmente dato il cinque a più di mille bambini nel corso degli anni, incoraggiandoli con affermazioni di “buongiorno”, “buona giornata”, “ben fatto” e “è fantastico”. Che sciocco sono stato».

«È solo un modo divertente e non verbale per riconoscere un complimento o mostrarsi d’accordo su qualcosa» si legge in un altro tweet. «Non capisco come questo sia irrispettoso o umiliante per un adulto». E un altro ha twittato: «Darò molte volte il cinque a mio figlio oggi. Soprattutto perché è divertente, ma anche perché lo rispetto davvero come persona alla pari, anche se ha ancora molto da imparare».