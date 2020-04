Meghan Markle e Harry vogliono una villa a Malibù per la quarantena. «Otto bagni e 10 camere da letto»

Meghan Markle e Harry ai tempi del coronavirus sono ospiti nella casa di amico milionario a Los Angeles, ma vorrebbero trasferirsi, come fa sapere “Diva e donna”, su Villa Petra Manor. La villa conta dieci camere da letto, otto bagni e naturalmente piscina e campi da tennis per fare sport. Un’altra spesuccia per Harry e Meghan, dopo che la corona ha impedito loro di commercializzare prodotti con il marchio “Sussex”. Meghan Markle e il principe Harry avevano abbandonato la Gran Bretagna per trasferirsi in un primo momento in Canada, nella lussuosa magione di Vancouver e poi negli Stati Uniti dove sono in cerca di casa. Qui il presidente Trump li ha accolti con un tweet in cui gli faceva sapere che l’America non avrebbe provveduto alle spese per la loro sicurezza, ma intanto la coppia è in cerca di una dimora, al loro livello naturalmente.

Coronavirus, dai neonati ai bambini: ecco come vengono curati i piccoli del Bambino Gesù





Harry e Meghan non chiudono SussexRoyal

Ultimo aggiornamento: 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA