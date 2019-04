Chiara Ferragni e la foto in spiaggia in Israele, fan infuriati: «Non dovevi farlo...»

Chiara Ferragni e il viaggio in Israele. La moglie di Fedez e mamma di Leone è volata a Tel Aviv per una visita di lavoro. E tra un meeting e un altro, l'influencer è riuscita ad andare anche in spiaggia. Chiara ha immortalato il momento di libertà, condividendo lo scatto su Instagram. Ma ad alcuni follower il suo comportamento non sarebbe andato giù. Ecco perché.

«Sono molto delusa per il fatto che tu sia lì», scrive una follower in inglese. E ancora: «Boicotta Israele, c'è l'apartheid». Una follower aggiunge: «Sono palestinese e lì non mi è permesso entrare in chiesa». Ne nasce un tam tam social e il post di Chiara Ferragni viene riempito di appelli: «Palestina libera». Ma ci sono anche i follower che controbattono postando la bandiera israeliana.

Al momento l'influencer non avrebbe risposto sulla questione palestinese. Ma la foto ha fatto il giro del web, con quasi 350mila like.



