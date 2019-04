Fedez attacca i partecipanti al congresso delle famiglie di Verona: «Gay contro natura?»

Fedez attacca i partecipanti al congresso delle famiglie di Verona. E lo fa con forza attraverso un video postato sul suo profilo Instagram da quasi otto milioni di follower. «Ho appena visto un servizio sul congresso delle famiglie di Verona - spiega il cantante - dove le persone intervistate che hanno partecipato al congresso si esprimono sul tema omosessualità asserendo tutti alla medesima maniera: l’omosessualità è sbagliata perché è contro natura». «Facendo l’equazione contro natura uguale sbagliato - prosegue il marito di Chiara Ferragni - Io rimango sempre piacevolmente sorpreso nel vedere dei cattolici estremisti fare questo tipo di equazione. Perché non è forse contro natura vedere e credere in un uomo che cammina sull’acqua? Che moltiplica il pane, il pesce, che resuscita la gente e che resuscita lui stesso?».

«Quindi mi chiedo - conclude Fedez - dai tempi dell’Opus dei a oggi non riuscite a trovare argomentazioni più valide alle str****te che dite?». ​Come riferito dall'agenzia Dire è arrivata la pronta la risposta al post di Instagram da parte di Jacopo Coghe, presidente di Generazione Famiglia e sostenitore della famiglia tradizionale: «Caro Fedez vuole metterci nei nuovi campi di concentramento e dire che i bambini nascono da uomo con uomo e donna con donna? Noi vogliamo aiuti alla famiglia naturale ma lei è troppo ricco per capirlo forse».

In molti anche i fan che hanno ritenuto inopportuno lo sfogo del rapper. Non tanto riguardo alla questione dell'omofobia, che condannano anche loro, quanto a un «mancato rispetto verso i cattolici che non sono contro i gay» e a «un'offesa per averli definiti allo stesso modo "contro natura" perché fedeli ai principi fondamentali del cristianesimo»​.

