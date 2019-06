Chernobyl, scandalo selfie hot dopo il boom della serie. Ira dell'autore: «Serve rispetto»

Chernobyl, la miniserie Hbo e Sky che racconta in cinque puntate la storia di uno dei più gravi disastri nucleari al mondo ha conquistato critica e spettatori con un debutto da record. Ucraina 1986, nell'esplosione della centrale muoiono - secondo il rapporto Onu - tra le 30.000 e le 60.000 persone. Il sito è visitabile da 8 anni ma secondo la Cnn, con lo scoppiare della febbre per la nuova serie, le visite sarebbero aumentate di oltre il 35% rispetto all’anno scorso.

Chernobyl, ascolti boom: 550.000 spettatori, miglior serie di sempre su Sky



It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) 11 giugno 2019