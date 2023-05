Blockbuster prende in giro Netflix per la condivisione delle password

Il vecchio saggio ridacchia dagli eremi di invisibili punti vendita sparsi nell'altroquando. Blockbuster c'è, e noleggia ancora insieme a noi. Lo fa con una battuta condivisa sui social su un tema da trending topic, ovvero la condivisione vietata delle password tra amici. Ecco cosa è successo. Blockbuster ha preso in giro Netflix, uno degli "assassini" della storica catena di noleggio di VHS americana. Quest'ultima, costretta a chiudere l'attività più di un decennio fa con l'avvento dello streaming, è risorta all'improvviso su Twitter per prendere in giro Netflix: «Un promemoria amichevole per ricordarti quando noleggiavi video da noi. Non ci importava con chi lo condividevi... l'importante era restituirlo in tempo @netflix». Il tweet condiviso sull'account ufficiale di Blockbuster è stato apprezzato dagli utenti, sia vecchi clienti che nuovi utenti. Blockbuster tocco vette altissime nei primi anni del 2000, con migliaia di negozi sparsi per il mondo prima della bancarotta del 2010.

Netlfix vieta la condivisione delle password

Il tema è ancora bollente tra gli appassionati di cinema e serie tv dopo l'annuncio di qualche giorno fa. «L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te.Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi» ma chi invece è «un utente extra» dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Lo aveva scritto Netflix prima di aver premuto "enter" sulla email di spiegazione agli abbonati in Italia che condividono l'account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico.