Lily-Rose Depp in "The Idol", è già scandalo per le sue scene di nudo: la serie stroncata dalla critica. «È una tortura porno»

Ancora deve prendere il via e già “The Idol” è diventato una sorta di tormentone. Sui canali Sky il trailer si ripete quasi costantemente tra una serie e l’altra mostrando la star più discussa, affascinate, sexy e provocante del momento. Si tratta di Lily-Rose Depp, 23 anni, figlia del divo Johnny Depp e dell’attrice e cantante Vanessa Paradis, protagonista della serie su Sky Atlantic che partrirà il 5 giugno, il giorno seguente alla premiere americana e dopo gli applausi ricevuti l’altro ieri al Festival di Cannes.

Le critiche



Sesso e musica e una trama sembra ben congegnata: questi gli ingredienti di "The Idol": ma al centro della serie diretta da Sam Levinson c’è soprattutto la nudità di Lily-Rose che è stata oggetto di critiche, anche esasperate, da parte di molti media e magazine del settore. La serie HBO è stata stroncata dalla critica, con Rolling Stone che l’ha soprannominata addirittura una “tortura porno” visto che non ci sarebbe scena in cui la giovane Lily non appare almeno a seno scoperto.



Sembra che la serie segua la storia dell’”idolo pop in ascesa” Jocelyn (Lily-Rose) mentre inizia una “relazione complicata” con Tedros (The Weeknd), “leader di un culto moderno” e manager di un nightclub. Nonostante la sinossi dalla trama abbastanza innocua, i critici hanno evidenziato come il prodotto si sforzi «di essere scioccante» e in una recensione di Lovia Gyarkye, su The Hollywood Reporter, la serie in uscita viene definita «più regressiva che trasgressiva».

I critici di Variety, Matt Donnelly e Zack Sharf, hanno scritto: «Foto porno con fluidi corporei sul viso di Depp, masturbazione con cubetti di ghiaccio, artisti della truffa proprietari di nightclub e vili adulatori di Hollywood hanno popolato i primi due episodi della già controversa serie». Il pezzo del Los Angeles Times parla di «inclinazione per il sesso esplicito, vestiti carini e autodistruzione» paragonando The Idol alla celebra serie Euphoria.

La storia



In "The Idol" Lily-Rose Depp interpreta la pop star Jocelyn, determinata a rilanciare la sua carriera dopo un esaurimento nervoso seguito alla morte della madre. La ragazza si lega a Tedros, interpretato dal co-creatore dello show Abel “The Weeknd” Tesfaye, un affascinante proprietario di un nightclub che guida anche un culto. Jane Adams ha un ruolo di supporto nei panni di Nikki, una spietata dirigente di un’etichetta discografica che lavora con Jocelyn.

Della propria esperienza parla la stessa Lily-Rose quando le si chiede un parallelo tra il suo personaggio e la sua vita di giovane star e un commento sulla frase che dice nella serie che «quando si è celebri non si sa mai se le persone attorno a te ti stanno dicendo la verità»: «Credo che dipenda dalle persone che ti circondano, lei si chiede tutto il tempo se quelli intorno a lei sono sinceri e cosa vogliono da lei. Succede anche nella vita vera e tutto sta nel guardarti da quelli che hai intorno - dice l’attrice - Ero interessata a cercare di capire cosa succede nella sua testa dal momento che Jocelyn è osservata ma non vista da tutti intorno a lei e quali sono gli effetti di una vita così totalmente sotto il controllo di altri fin nei propri spazi personali. Volevamo capire cosa succede sotto la superficie. Lei è una grandissima performer non solo nella sua vita professionale, come si veste, come si relazione agli altri: è continuamente un modo per comunicare anche attraverso la sua nudità. Io non mi sono mai sentita più coinvolta - conclude Lily-Rose Depp-. Sono stata felice di poter costruire questo personaggio nella sua esteriorità ma soprattutto nella sua intimità. La nudità fisica del personaggio rispecchia la nudità emotiva che vediamo. Non mi sono mai sentita a disagio e non rispettata».

La vita



Lily-Rose Depp nasce il 27 maggio 1999 a Neuilly-sur-Seine, situato nell’Île-de-France a nord-ovest di Parigi ed è figlia, come detto, dell’attore statunitense Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis. Ha un fratello minore, John “Jack” Cristopher Depp III, nato il 9 aprile 2002. Dopo la fine della relazione tra Depp e la Paradis, durata 14 anni, i due si sono visti riconoscere l’affidamento congiunto di Lily, che è cresciuta tra Parigi e Los Angeles, una situazione che le ha permesso di imparare a parlare fluidamente entrambe le lingue. Fin dal momento della sua nascita, Depp è sempre stata oggetto di forte interesse da parte dei mass media, i quali riportavano le sue partecipazioni a eventi mondani e recensioni delle sue scelte di moda; peraltro, quando aveva solo un anno, ha contribuito vocalmente ad alcune tracce dell’album di sua madre, “Bliss”.

All’età di 16 anni inizia a lavorare come modella posando per un servizio fotografico per la rivista australiana Oyster. Viene scelta, nel luglio 2015, da Karl Lagerfeld come nuovo volto di Chanel e testimonial per la collezione di occhiali Pearl Eyewear, e nello stesso anno compare nel video musicale di “All around the world” del rapper irlandese Rajjie Snow. Nel 2016 diventa invece la più giovane testimonial del profumo più venduto al mondo, Chanel Nº 5 L’Eau.

Esordisce ufficialmente come attrice con un piccolo ruolo nel film “Tusk” di Kevin Smith, da cui viene diretta nuovamente nel 2016 in “Yoga Hosers - Guerriere per sbaglio”. Sempre nel 2016, interpreta il ruolo della ballerina Isadora Duncan nel film francese “Io danzerò”, presentato al Festival di Cannes. Per questa interpretazione riceve la nomination al Premio César come miglior attrice esordiente e al Lumière come rivelazione femminile. Nello stesso anno interpreta la fantomatica sensitiva Kate Barlow in “Planetarium” al fianco di Natalie Portman, che la sceglie personalmente nel cast per sostenere il ruolo di sua sorella minore. Il film viene presentato al Festival di Venezia nel settembre del 2016.Nel 2018 recita al fianco di Laurent Lafitte nel film horror “Les Fauves (Savage)”, diretto da Vincent Mariette.[15] Sempre nel 2018 recita insieme a Louis Garrel e a Laetitia Casta ne “L’uomo fedele”, per il quale ottiene nuovamente la candidatura al César come miglior attrice esordiente e la nomination al Romy Schneider. Lily-Rose Depp appare anche nel documentario “Period. End of Sentence” con Priyanka Chopra. La pellicola, che è stata distribuita da Netflix nel febbraio 2019, vince l’Oscar per il miglior cortometraggio documentario.

Nello stesso anno l’attrice appare nel film Netflix “The King”, dove interpreta il ruolo di Caterina di Valois, regina consorte di Enrico V d’Inghilterra, con Timothée Chalamet, Robert Pattinson e Ben Mendelsohn. La pellicola è stata presentata al Festival del cinema di Venezia il 2 settembre 2019. È apparsa, inoltre, sulla copertina di numerose riviste tra cui Vanity Fair, Vogue, V magazine, Elle, Glamour e molte altre.

Si è unita a Gary Oldman, Armie Hammer ed Evangeline Lilly nel thriller “Dreamland”, un film incentrato sul mondo della droga e sull’effetto negativo degli oppiacei. Le riprese sono ancora in corso. e sarà poi tra i protagonisti del thriller fantascientifico “Voyagers” diretto da Neil Burger.