Ha 26 alberi di Natale in casa: «Ci metto 3 mesi a prepararli, tutte le decorazioni le ho accumulate in 22 anni»

Una donna conosciuta sui social media come Mel Issa ha detto di avere 26 alberi di Natale e che le ci vogliono tre mesi per montarli tutti. «Finalmente ho alzato tutti i miei alberi. Ho 26 alberi completamente decorati», ha scritto Issa nel gruppo Facebook “The Magical Holidays of Christmas & Winter” insieme alle foto di tutte le sue “gioie natalizie”. Il suo post ha attirato migliaia di commenti e battute da parte di follower impressionati. «Così bello. Quando inizi a decorare?», la domanda più frequente.

Alberi di Natale, 26 in casa: la storia

«Normalmente inizio ai primi di settembre», ha spiegato Issa.

Ciascuno dei suoi 26 alberi ha un tema diverso. Quando le è stato chiesto quale albero fosse la sua attrazione “principale”, ha risposto: «Il grande albero del Grinch nel mio soggiorno». Issa ha detto che quando non sta decorando la sua casa, tiene le decorazioni in un ripostiglio nel seminterrato. Molti gli applausi virtuali. «Non ho mai visto alberi più belli. Ognuno è stupendo, potresti metterli in palio per un ente di beneficenza»