Formazione, partnership tra Unimarconi e 24Ore Business School: al via 40 nuovi percorsi di studio universitari

24Ore Business School, la prima scuola di formazione digitale italiana, sigla una partnership con Unimarconi, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, dal 2004 la prima università digitale italiana con oltre 80 mila iscritti tra corsi di laurea, master, corsi di alta formazione e corsi internazionali. L’accordo prevede la nascita di corsi congiunti e di oltre 40 percorsi di studio che daranno diritto a una certificazione universitaria e a crediti riconosciuti. Un innovativo catalogo di corsi capaci di rispondere ed anticipare tutte le più complesse esigenze del moderno mercato del lavoro.

Il primo corso di laurea in Digital Marketing

Da tempo 24ORE Business School si avvale del digitale per supportare l’erogazione dei propri corsi: tutti sono disponibili interamente anche online proprio per permettere a chi è lontano dalle sedi fisiche di potere accrescere le proprie competenze. Proprio per questa ragione, la scuola ha accelerato sulla digitalizzazione, riuscendo a raggiungere sempre di più anche studenti più distanti dai capoluoghi, che sono raddoppiati in un solo anno raggiungendo migliaia di studenti.

«Tra le molteplici innovazioni che 24ORE Business School sta portando nel mondo della formazione questa unione tra formazione accademica e contatto concreto con il mondo del aziendale sarà la chiave per il livello occupazionale del paese» afferma Manuel Mandelli, Amministratore Delegato della 24ORE Business School. «Questa alleanza mira ad ampliare la portata dell’innovazione e non è un caso che il partner che abbiamo scelto sia proprio un’università che sin dal 2004 ha scelto di puntare su un modello didattico completamente digitale. Proprio come Unimarconi crediamo che, da un lato, questa modalità online sia inclusiva e aiuti a personalizzare e rendere i propri progressi individuali e, dall’altro, renda autonome le persone, che possono gestirsi al meglio il proprio tempo, potendo allo stesso tempo contare su materiali di qualità e di supporto continuo grazie ai mezzi che rendiamo loro disponibili. Un’impronta oggi tangibile per unire le richieste derivanti dalle imprese e le competenze necessarie per qualificarsi come professionisti in un mercato del lavoro in continuo cambiamento».

24Ore Business School da record: 15mila studenti nel 2021

I master della 24ORE Business School interamente online nel 2021 hanno registrato un incremento del 200%, portando, solo nel 2021, all’iscrizione oltre 15mila studenti. La nuova modalità di fruizione della scuola ha contribuito non soltanto a una maggiore accessibilità dei contenuti, ma anche a rafforzare il legame tra le esigenze richieste dal lavoro e la formazione, portando il 95% dei partecipanti agli stage resi disponibili dai master full time all’assunzione entro un anno. 24Ore Business School, ha chiuso il bilancio 2021 con 40 milioni di euro, raddoppiando il fatturato e superando la crescita media del settore dell’Education che in Europa si attesta tra il 10% e il 12% all'anno.

Unimarconi: «Formazione digitale e life long»

«Voglio esprimere la mia soddisfazione per questo accordo, che sottolinea il percorso di crescita del nostro ateneo che punta a sviluppare nuovi percorsi formativi di valore e altamente professionalizzanti, in grado di portare competenze sempre più elevate a professionisti impegnati nella crescita di imprese e aziende» sostiene Alessio Acomanni, Presidente e Direttore generale dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi «Un progetto ambizioso che vuole porsi come un punto di riferimento nel panorama italiano della formazione life long. L’Unimarconi che per primo dal lontano 2004 è indiscusso protagonista del cambiamento culturale e digitale, oggi si unisce ad un partner di assoluto valore condividendo competenze, esperienza e patrimonio professionale di docenti ed esperti, per proporre moderni progetti di formazione continua, nella logica di fornire gli strumenti necessari per sostenere la crescita del Paese».