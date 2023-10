Informatizzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione: una rivoluzione per i servizi pubblici

In un’epoca in cui la tecnologia digitale ha trasformato le modalità con cui qualsivoglia realtà a qualsiasi livello eroga i propri servizi e gestisce le proprie attività quotidiane, l’informatizzazione dei processi diventa tema di prioritaria importanza. La transizione digitale, infatti, non solo permette di accrescere l’efficienza dei servizi, ma contribuisce in modo decisivo a renderli maggiormente trasparenti e accessibili, concorrendo a migliorare la qualità della vita degli utenti e riducendo i costi operativi.

Sfruttando le potenzialità dell’informatica e delle tecnologie digitali, l’informatizzazione permette di automatizzare un gran numero di processi amministrativi, semplificandone le procedure e riducendo la burocrazia. Questo si traduce in documenti e servizi gestibili in modo estremamente più celere e, al contempo, efficiente, riducendo i tempi d’attesa e migliorando l’esperienza dell’impresa o dell’ente pubblico, dei suoi lavoratori e dei suoi clienti.

Dematerializzazione degli archivi cartacei

Ovviamente, una delle chiavi più importanti dell’informatizzazione è da ricercare nella digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e degli archivi cartacei, convertiti in formato digitale. Questo passaggio permette di rendere informazioni e documentazioni facilmente accessibili e archiviabili anche da remoto 24 ore su 24, con evidenti benefici in termini di sicurezza, spazio, gestione e condivisione. Senza dimenticare che digitalizzare vuol dire anche minor impiego di carta e, quindi, minor impatto ambientale, favorendo così anche una maggiore sostenibilità di gestione.

Da queste premesse, risulta chiaro come avviare un piano di informatizzazione dei processi sia tanto importante quanto necessiti di essere condotto con competenza e professionalità. Rivolgersi a realtà dall’esperienza consolidata permette, infatti, di ottimizzare ogni aspetto della digitalizzazione, dal fondamentale aspetto della sicurezza fino a quello di una gestione semplificata e accessibile.

Un alleato verso la trasformazione digitale

Tra i protagonisti di questo settore c’è senza dubbio CO.GE.S.I., azienda specializzata nei servizi tecnici per la PA per rendere più snelle le procedure e fruibili i dati e le informazioni. La combinazione tra software, hardware di ultima generazione ed esperienza del personale impiegato consente a CO.GE.S.I. di accompagnare le Amministrazioni Pubbliche verso l’innovazione e la trasformazione digitale efficientando l’organizzazione del lavoro soprattutto in modalità agile.

Il Core Business dell’azienda è quello di coadiuvare, grazie all’esperienza ultra decennale dei propri tecnici, l’ente locale negli ambiti dell’edilizia e dell’urbanistica. Un obiettivo raggiunto fornendo supporto nella definizione delle pratiche tecniche, con particolare attenzione alle istanze di condono edilizio.

I vantaggi del sistema ORACOND

Per fare tutto ciò, CO.GE.S.I. ha elaborato ORACOND, un sistema informatico inedito ed esclusivo che le permette di erogare i propri servizi in grado di raccordare utenza e amministrazione. Costantemente rinnovato, in quanto segue gli aggiornamenti normativi rilasciati, ORACOND è un sistema multi-utente con interfaccia WEB per l’inserimento, la consultazione, la modifica e lo sviluppo delle istruttorie di pratiche edilizie.

Grazie a ORACOND i processi tecnico-amministrativi di imprese e Pubblica Amministrazione vengono ottimizzati, con tempi di lavorazione e definizione delle pratiche enormemente ridotti. A rendere il tutto ancora più efficiente e snello concorre un monitoraggio costante del sistema, che permette così di ottenere qualsiasi tipo di informazione o documento in tempo reale e, in modo più semplice, agevolare la valutazione di scelte strategiche nello svolgimento del proprio servizio.

Esperienza e obiettivi

CO.GE.S.I. dispone di un asset aziendale composto da una compagine direzionale, tecnici qualificati tra geometri, architetti, ingegneri ed informatici. In questi ultimi anni l’azienda si è specializzata nel supporto tecnico-amministrativo finalizzato alla definizione delle istanze di condono edilizio e delle istanze edilizie presentate ai sensi del D.p.r. n. 380/2001.

L’obiettivo è quello di porre al centro delle proprie attenzioni la PA, considerando la piena soddisfazione di quest'ultima come indicatore primario per il proprio sviluppo aziendale, affiancando l’Ente nell’ informatizzazione dei flussi di lavoro. Per maggiori informazioni sull’attività di CO.GE.S.I. sul sistema ORACOND e è possibile visitare il sito internet www.gruppocogesi.it, mail info@gruppocogesi.org, telefono 0774/421532.