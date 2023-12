Digitalizzazione e ammodernamento della Provincia di Rieti nella gestione degli impianti termici

RIETI - Ottemperando al regolamento regionale la Provincia di Rieti sta lavorando per la costituzione del Catasto Digitale degli impianti termici. Si parla sicuramente di un lavoro rivoluzionario che riguarda tutta la gestione degli impianti della Provincia, fondamentale per la sicurezza degli utenti che potranno così controllare più facilmente i propri impianti.

Gli uffici, carichi dalla mole che richiede un intervento di questo tipo, stanno lavorando egregiamente, si sono conclusi oggi i corsi di formazione per i tecnici manutentori il cui contributo è fondamentale per la fattiva attuazione di questo progetto. Con la digitalizzazione del catasto elimineremo qualsiasi forma di documentazione cartacea, creando così un archivio digitale sempre accessibile contenente tutte le informazioni utili a cui poter accedere, sia per i manutentori che per i privati proprietari degli impianti.