Istituto Tecnico Enrico Fermi Roma, tanta innovazione ma 35 cattedre ancora scoperte

Un’attività didattica al passo con l’innovazione tecnologico-scientifica, laboratori appena rinnovati e studenti protagonisti di diversi progetti formativi extrascolastici. «Tra le iniziative in campo per il nuovo anno – spiega la dirigente del Fermi, Monica Nanetti – c’è la partecipazione da protagonisti alla Notte europea dei ricercatori. Importanti anche i progetti per l’alternanza scuola-lavoro e il lavoro sulla biblioteca, inserita nel circuito nazionale». Le criticità sono rappresentate dalla carenza d’organico. «Mai avuto un problema in 13anni – conclude Nanetti –Tra diurno e serale abbiamo 35 cattedre scoperte su 134 e questo creerà grosse difficoltà alla didattica»

