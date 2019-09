Liceo Ferraris Roma, parte il potenziamento delle lezioni, ma ancora carenza di docenti

Trai punti di forza della scuola, gli spazi esterni, funzionali alle attività sportive ma anche a momenti di socializzazione. Grazie a un finanziamento europeo, è stato avviatoil progetto “Una base per tutti”. Si tratta di 8 moduli formativi di potenziamento delle competenze, che riguarderanno la narrativa, la poetica, l’inglese, la matematica e la fisica. Anche qui, come sta accadendo in maniera più o meno generalizzata per l’avvio di quest’anno scolastico, la principale criticità è data dalla mancata copertura di diverse cattedre per le quali si sta ricorrendo alle “chiamate”, con tutte le difficoltà di inserimento de i supplenti all’offerta formativa dell’istituto.

