Liceo artistico Ripetta Roma, previsti corsi serali per soddisfare le domande

Uno dei licei artistici più famosi d’Italia, la sede centrale del Ripetta ha una lunghissima lista d’attesa e anche quella di via del Pinturicchio stenta ad accontentare tuttele domande.Tra i progetti avviati, i corsi serali: un percorso di istruzione per adulti per un diploma in 3 anni. Il corso quinquennale viene riorganizzato in tre periodi didattici ed è prevista la possibilità di “studiare” a distanza pe runa parte del percorso finoal 20% del monte ore complessivo.

