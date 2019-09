Scuola Roma, tirocini all’estero e corsi gourmet: i licei puntano a rafforzare le particolarità didattiche

Tuttavia, soprattutto per gli istituti professionali, l’allarme è l’assenza di docenti: cattedre scoperte e supplenti che non bastano. Altro nodo ricorrente è la carenza di docenti di sostegno che caratterizza numerose scuole . L’obiettivo è di risolvere i disagi entro poche settimane dalla partenza. Drammatiche per molti istituti, inoltre, le condizioni degli spazi esterni. Proprio i problemi dell’edilizia scolastica, talvolta in una delle sedi, in altre circostanze in tutti i plessi, rappresentano una delle costanti degli istituti .