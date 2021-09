Imperia, bidella non vaccinata entra ancora a scuola senza green pass: terza multa in tre giorni

Venerdì 17 Settembre 2021, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 12:06

La bidella di Imperia sfida ancora il decreto green pass. È entrata a scuola senza la certificazione verde anche oggi, per la terza volta consecutiva, ha timbrato ed è stata nuovamente allontanata e sanzionata con 400 euro di multa. È Laura Muratore, la bidella non vaccinata dell'istituto tecnico superiore Ruffini di Imperia, che rivendica il proprio diritto al lavoro, malgrado sia sprovvista di certificazione verde.

Terzo giorno senza green pass

«Oggi, tuttavia, non è stato necessario avvisare le forze dell'ordine - commenta il dirigente scolastico Luca Ronco - in quanto ha accettato il provvedimento di allontanamento che le ho consegnato. Le ho anche detto che in caso contrario sarebbe stata denunciata per interruzione di pubblico servizio». All'apertura delle scuole, mercoledì scorso, era dovuta intervenire la polizia, perché la collaboratrice scolastica non voleva allontanarsi; ieri i carabinieri.

Al quinto giorno scatta la sospensione

Stando a quanto previsto dal protocollo, il dipendente della scuola sprovvisto di green pass ha l'obbligo di presentarsi per cinque giorni di fila a scuola per non incorrere nella contestazione di assenza ingiustificata: deve annunciare di non avere il certificato e ritirare il conseguente provvedimento di allontanamento. Al quinto giorno, in questo caso lunedì prossimo, scatta la sospensione. La donna ha invece voluto entrare a scuola timbrando il cartellino. A quel punto è stata fermata e multata. Ha ricevuto perciò tre sanzioni da 400 euro ciascuna in tre giorni per un totale di 1200 euro.