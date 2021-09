La maestra taglia i capelli alla figlia in classe: il papà fa causa alla scuola per un milione di dollari

Venerdì 17 Settembre 2021, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 10:47

Il padre di una bambina di sette anni, i cui capelli sono stati tagliati da un insegnante senza il permesso dei genitori, sta facendo causa al distretto scolastico e a due membri dello staff per un milione di dollari. La causa di Jimmy Hoffmeyer afferma che i diritti costituzionali di sua figlia di razza mista sono stati violati. Ha ritirato sua figlia dalla scuola. Un'indagine del distretto scolastico ha concluso a luglio che, sebbene l'insegnante avesse infranto la politica scolastica, non aveva agito con pregiudizi razziali. È stata rimproverata, ma le è stato permesso di mantenere il suo lavoro alla scuola elementare Ganiard a Mount Pleasant, nel Michigan.

La maestra taglia i capelli alla figlia in classe: papà le fa causa

Jimmy Hoffmeyer ha detto all'Associated Press lo scorso aprile che sua figlia Jurnee era tornata a casa da scuola un giorno con gran parte dei capelli tagliati su un lato della testa. Un compagno di classe aveva usato le forbici per tagliare i lunghi capelli ricci di Jurnee su uno scuolabus, ha detto. Due giorni dopo, Jurnee è tornata a casa da scuola con i capelli tagliati sull'altro lato della testa, anche se era stata portata da un parrucchiere che le aveva fatto un taglio asimmetrico per rendere meno evidenti le diverse lunghezze. Il signor Hoffmeyer ha detto che pensava che fosse stato un altro bambino a farlo, ma Jurnee gli ha detto che era stata una insegnante. «L'insegnante le ha tagliato i capelli per uniformarli», ha detto.

I termini della causa

La causa è stata intentata in una corte federale nel Michigan occidentale contro la Mount Pleasant Public Schools e due docenti. Oltre a violare i diritti costituzionali del bambino, la causa denuncia anche discriminazione razziale, intimidazione etnica, inflizione intenzionale di stress emotivo e aggressione e percosse. Il distretto «non è riuscito a formare, monitorare, dirigere, disciplinare e supervisionare adeguatamente i propri dipendenti e sapeva o avrebbe dovuto sapere che i dipendenti avrebbero adottato il comportamento lamentato, data la formazione, le abitudini, le procedure e le politiche improprie e la mancanza di disciplina che esisteva per i dipendenti», afferma la causa. Nessuna risposta formale è stata ancora presentata dagli imputati e non vi è stato alcun commento pubblico da parte del distretto scolastico.