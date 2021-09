Venerdì 17 Settembre 2021, 05:04

I CONTROLLI

Verifiche sulle disposizioni Covid, su un'officina abusiva e per una aggressione mai avvenuta. Senza sosta l'attività dei carabinieri del comando provinciale di Latina, agli ordini del colonnello Lorenzo D'Aloia. A Terracina, a conclusione di un servizio finalizzato all'accertamento della regolare applicazione delle misure anti covid, i carabinieri del comando insieme ai colleghi del Nas hanno constatato irregolarità nella gestione di due attività adibite rispettivamente a bar e ristorante etnico. Sono state contestate violazioniper 4.300 euro, sottoposti a sequestro circa 50 chilogrammi di generi alimentari, multati il di un ristorante e un avventore in quanto sprovvisti della certificazione green pass.

A Sezze, invece, i militari della stazione carabinieri forestale di Sezze hanno denunciato un uomo di 37 anni con l'accusa di gestione illecita di rifiuti e ricettazione. Era il gestore di un capannone adibito ad autofficina, privo di autorizzazione, all'interno del quale erano depositati rifiuti pericolosi e non. La struttura - di circa 200 metri quadrati - è stata sequestrata. All'interno erano state depositate parti di auto (carter, turbine, motori, testate, monoblocchi) per una quantità in cumuli di dimensioni variabili da 1 a 10 metri cubi. Nella parte del piazzale esterno erano accatastati, inoltre, sportelli d'auto e pneumatici. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate anche 9 targhe, delle quali una risultava appartenere ad un'auto rubata

I militari della compagnia di Latina, infine, hanno denunciato a Sabaudia un 40enne , originario dell'India, residente in città. L'uomo lo scorso giugno aveva presentato una denuncia nei confronti di un suo connazionale, riferendo di essere stato aggredito e rapinato, ma sulla scorta delle risultanze investigative i militari hanno potuto accertare la falsità di quanto dichiarato e lo hanni denunciato per simulazione di reato.

