Dpcm Natale, le Regioni al governo: ritorno a scuola il 7 gennaio

Scuole chiuse. Le Regioni chiedono al governo di prolungare la didattica a distanza per i licei fino al 7 gennaio. «È inopportuno riaprire le scuole prima di quella data», dichiara il presidente della Liguria Giovanni Toti. La proposta è emersa nel corso della riunione con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza.

«Le regioni unanimamente hanno ritenuto di suggerire al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni riapertura della didattica in presenza per chi è ancora oggi in didattica a distanza», ha riferito alla stampa Toti a nome di tutte le regioni. «Tutte le regioni hanno unanimamente ritenuto di dire al Governo che si tratterebbe di una mossa inopportuna in questo momento soprattutto alla vigilia della pausa festiva delle scuole - ha detto il governatore della Liguria - in assenza di un programma di scaglionamento degli ingressi e in assenza di un servizio pubblico che oggi prevede capienza al 50% e andrebbe ritoccata».

Inoltre, in vista del prossimo dpcm hanno anche chiesto di valutare la chiusura delle frontiere in caso di divieto di riapertura degli impianti da sci. L'obiettivo dei governatori sarebbe evitare così la concorrenza degli Stati europei che invece dovessero permettere le vacanze sulla neve. Il governo ha confermato che di riapertura degli impianti si potrà parlare soltanto dopo le feste di Natale.

Il vertice

La riunione è stata convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con Regioni, Anci e Upi. In collegamento, oltre a Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente dell'Anci Antonio De Caro e il presidente dell'Upi Michele de Pascale. Si tratta della prima riunione governo-Regioni in vista del prossimo Dpcm. Tra i governatori partecipano i presidenti del Veneto Luca Zaia, della Liguria Giovanni Toti, della Basilicata Vito Bardi, del Molise Donato Toma, della Calabria Nino Spirlì e della Toscana, Eugenio Giani.

