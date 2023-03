I cinque pianeti allineati: quando, come e perché vederlo. L'ex astronauta Aldrin: «Occhi al cielo, fenomeno da non perdere»

Uno straordinario evento planetario ci sarà questa sera. Il cielo darà spettacolo con l'allineamento di cinque pianeti, un fenomeno visibile al meglio oggi 27 marzo. «A Occidente, al calar del Sole, il cielo sta allestendo un'interessante sequenza di pianeti, che coinvolge in particolare Giove, Venere e Marte, già ben visibili, e poi Urano che vede Venere avvicinarsi prospetticamente alla sua posizione, mentre Mercurio che pian piano sta emergendo dal bagliore residuo del Sole, dopo il tramonto» spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.



Sarà, dunque, possibile assistere all'allineamento di ben cinque pianeti , che saranno visibili nello stesso angolo di cielo. Giove , Mercurio , Venere , Urano e Marte si trovano « vicini » dal 25 al 30 marzo. Un evento atteso da tantissimi appassionati di astronomia e di astrologia. I pianeti saranno allineati in una configurazione particolare, che li vedranno posizionati tutti dallo stesso lato del Sole . Questo fenomeno astronomico raro, è anche conosciuto come parata planetaria.

Marte, Giove e Venere saranno più facili da individuare e riconoscere ad occhio nudo, mentre per Mercurio e Urano sarà probabilmente necessario l'utilizzo di un binocolo o un telescopio. « Non dimenticate di guardare il cielo alla fine del mese per l'allineamento planetario con almeno 5 pianeti – più la Luna – tutti visibili quasi a forma di arco visti dalla Terra», ha scritto l'ex astronauta Apollo Buzz Aldrin su Twitter.

Eclissi lunare di martedì 8 novembre: quando e dove vedere lo spettacolo in cielo. Sarà l'ultima fino al 2025