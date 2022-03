Venerdì 25 Marzo 2022, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Occhi puntati domenica su Roma da parte di tutto il mondo per la 27esima edizione della Acea Run Rome The Marathon dove si sfideranno atleti provenienti da 102 Paesi in rappresentanza di ogni continente. Partenza alle 8,30 su via dei Fori Imperiali, la fatica e la gioia di calpestare 42,195 km corsi tra le meravigliose aree archeologiche di Roma, dal Colosseo, passando per San Pietro, il Lungotevere, piazza del Popolo e via del Corso. Sono 11 mila gli atleti in sfida, ma oltre a loro ci sono gli appassionati: perché quest'anno torna anche la Stracittadina Fun Race di 5 km con arrivo al Circo Massimo a cui partecipano famiglie e bambini e la staffetta solidale Acea Run4Rome, con partenze differite rispetto alla maratona. Domenica, quindi, ci sarà un fiume colorato di appassionati pronti a correre, quest'anno nel segno della pace. In gara infatti ci sarà anche l'ucraina Tetyana Monayeva, in viaggio dal confine romeno dove ha servito da interprete per gli ucraini in fuga. Non ci sarà invece Kyrylo, ucraino anche lui, deceduto il 2 marzo durante gli scontri in guerra. I top runner avranno sul pettorale la bandiera della pace. «Le donne della maratona - spiegano gli organizzatori - sono 2.417, oltre il 22 per cento dei partecipanti». Ad aspettare gli atleti al traguardo, sempre ai Fori, ci sarà la medaglia con il disegno del Tevere. «Deve essere l'edizione della rinascita e votata a un messaggio di pace» aveva sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri, durante la presentazione dell'evento. «L'obiettivo dell'anno prossimo è farla diventare una corsa evento a emissioni zero» aveva sottolineato l'ad di Acea, Giuseppe Gola. Tra i romanissimi, c'è Giorgio Calcaterra, pettorale numero 1, ultramaratoneta. Il Lazio in cima alla classifica delle regioni (2.082 presenze, 1830 i romani), al secondo posto la Puglia (628) che supera la Lombardia (617). Da oggi al 26 all'Expo Village c'è la Casa di Acea Run Rome The Marathon al Salone delle Fontane dell'Eur (via Ciro il Grande, 10) per ritirare pettorale e pacco gara, ma anche per conoscere la mission del Charity Program collegato alla maratona. La Casa è aperta a tutti.

LA VIABILITÀ

L'evento durerà fino alle 15 circa. I primi divieti scatteranno alle 21 di sabato per quanto riguarda il divieto di sosta lungo il percorso della maratona. In campo ci saranno circa 400 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per gestire i blocchi del traffico. La chiusura di via dei Fori Imperiali scatterà già da sabato per il provvedimento di pedonalizzazione già previsto. Dalla mezzanotte di domenica off limits la carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, nel tratto tra piazza del Colosseo e Porta Capena, e in via Cavour nella zona tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. Le transenne lungo il percorso saranno posizionate a partire dalle 21 di sabato. Domenica sarà chiusa la stazione metro della linea B Colosseo, quindi, per raggiungere l'area della partenza dei Fori Imperiali si dovranno utilizzare le fermate di Circo Massimo oppure di Cavour. Oltre 70 le limitazioni sulle linee bus dell'Atac. Informa Agenzia per la Mobilità: «Dieci linee saranno sospese (2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715), nove saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3)». Altre cinquantatré linee bus saranno infine limitate (tutte le informazioni su Romamobilita.it).