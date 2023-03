Allineamento di 5 pianeti, lo straordinario fenomeno dal 25 marzo: ecco come vederli e riconoscerli

Uno straordinario evento planetario a partire dal 25 marzo . Da questi dati, infatti, sarà possibile assistere all'allineamento di ben cinque pianeti , che saranno visibili nello stesso angolo di cielo. Giove , Mercurio , Venere , Urano e Marte si trovano “vicini” dal 25 al 30 marzo. Un evento atteso da tantissimi appassionati di astronomia e di astrologia. I pianeti saranno allineati in una configurazione particolare, che li vedranno posizionati tutti dallo stesso lato del Sole . Questo fenomeno astronomico raro, è anche conosciuto come parata planetaria. Il 28 marzo sarà il giorno migliore per l'osservazione.

Marte, Giove e Venere saranno più facili da individuare e riconoscere ad occhio nudo, mentre per Mercurio e Urano sarà probabilmente necessario l'utilizzo di un binocolo o un telescopio. « Non dimenticate di guardare il cielo alla fine del mese per l'allineamento planetario con almeno 5 pianeti – più la Luna – tutti visibili quasi a forma di arco visti dalla Terra», ha scritto l'ex astronauta Apollo Buzz Aldrin su Twitter.

