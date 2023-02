Scoperti in Kenya utensili di 2,9 milioni di anni fa (e non furono costruiti da un antenato dell'uomo)

Gli archeologi hanno portato alla luce in Kenya alcuni dei più antichi utensili in pietra mai trovati, ma è un mistero chi li abbia modellati. In passato, gli scienziati ipotizzavano che i nostri antenati fossero gli unici in grado di realizzare oggetti in pietra. Tuttavia due grandi denti fossili trovati insieme agli oggetti nel sito di scavi a Nyayanga, vicino al lago Vittoria, gettano nuova luce sulla teoria, come spiega uno studio pubblicato dalla rivista Science.

A site in Kenya has yielded some of the oldest stone tools ever found — and fueled a mystery of who used them. @maddieburakoff reports on new @ScienceMagazine study. https://t.co/5MqCDVCegb — Meagan Phelan (@MeaganPhelan) February 9, 2023

I denti

Quando è stato rimosso lo scheletro di un ippopotamo, Blasto Onyango, capo preparatore dei Musei nazionali del Kenya, ha trovato un enorme molare di ominide. Era mischiato a pietre modellate e scaglie taglienti che la paleoantropologa Emma Finestone ha classificato come antichi strumenti dell’Olduvaiano, periodo del Paleolitico inferiore nel quale è possibile riconoscere un processo evolutivo da uno stadio antico a uno più sviluppato. Benché le pietre usate fossero quelle più facilmente reperibili, si riscontra una scelta specifica del materiale in base agli strumenti che si volevano ottenere. Il molare però proveniva da un antenato umano molto diverso: il Paranthropus è noto per i suoi enormi denti e il cranio delle dimensioni di una scimmia, non per le capacità di fabbricare utensili. Questo, dicono gli scienziati, spalanca nuovi scenari evolutivi. «Sono sempre stato scettico sul fatto che il Paranthropus usasse strumenti di pietra. Ma forse abbiamo più ominidi nel periodo Olduvaiano», afferma il paleoantropologo Sileshi Semaw del Centro nazionale di ricerca spagnolo per l’evoluzione umana.

Archeologia, scoperta in Egitto la tomba di Cleopatra: un tunnel segreto sotto il tempio di Taposiris Magna

Gli scavi

I nostri antenati diretti, in sostanza, «potrebbero non essere state le uniche creature esperte di tecnologia durante l’età della pietra», afferma l’autore dello studio Rick Potts, direttore del programma Human Origins dello Smithsonian. «Quei denti ci pongono di fronte a una grande incognita: chi ha realizzato questi utensili?». Non è la prima volta che vengono trovati strumenti di pietra mischiati a fossili di Paranthropus, un ominide che ha vissuto in Africa tra 2,8 milioni e 1,2 milioni di anni fa. Nel 1955, Louis e Mary Leakey scoprirono l’Uomo Schiaccianoci, un teschio con una mascella robusta e denti ora classificato come Paranthropus boisei, nello stesso strato di sedimenti di 1,8 milioni di anni con utensili olduvaiani. Subito dopo però, nella medesima area, è spuntato un teschio di Homo habilis, primate del Pleistocene, e gli archeologi conclusero che gli oggetti in pietra fossero opera sua. L’Homo habilis coesisteva con altri bipedi primati - come il Paranthropus boisei - alcuni dei quali prosperarono per millenni. Tuttavia l’Homo habilis, forse proprio a causa dell’utilizzo di utensili e per la sua dieta diversificata, divenne il precursore di un’intera linea di nuove specie, mentre il Paranthropus boisei e le specie correlate scomparvero. Ma la scoperta nel 2011 di strumenti di pietra grezza risalenti a 3,3 milioni di anni fa a Lomekwi, nel nord del Kenya, ha imposto una prima revisione della teoria: gli oggetti erano antecedenti all’Homo habilis e mostravano che un ominide precedente, forse l’Australopithecus afarensis, era già in grado di modellare schegge di pietra.

Scava in giardino e trova un dinosauro: «Potrebbe essere l'esemplare più grande del mondo»

La dieta

Con le rocce e le scaglie, afferma Thomas Plummer, antropologo del Queens College di New York, i primi esseri umani potevano tagliare e frantumare una vasta gamma di materiali e gli strumenti emersi dal sito del Kenya - probabilmente i più antichi strumenti dell’Olduvaiano trovati fino a oggi - suggeriscono che questo ha dato agli ominidi un vantaggio in un’area chiave: mangiare. Il sito, noto come Nyayanga, è una lussureggiante area collinare sulle rive del lago Vittoria. Da quando hanno iniziato gli scavi nel 2015, i ricercatori hanno trovato un tesoro composto da manufatti e ossa di animali, ora anche i due denti di Paranthropus. Segni di taglio su diverse ossa di ippopotamo mostrano che l’animale è stato fatto a pezzi per la sua carne, che sarebbe stata mangiata cruda. I primi umani hanno creato utensili anche per rompere le ossa di antilope e succhiarne il midollo all’interno e per sbucciare le scorze esterne delle radici. «Se riesci a macellare un ippopotamo, puoi macellare praticamente qualsiasi cosa», conclude Plummer. In passato gli esperti presumevano che fossero i nostri diretti antenati a usare questi manufatti, ma i denti reperiti negli scavi lasciano supporre che persino cugini estinti come Paranthropus, con i loro grandi denti e il loro piccolo cervello, avessero creato degli utensili. Il mistero sarà difficile da risolvere, «dopotutto non possiamo stabilire con certezza se il Paranthropus stesse usando questi strumenti o semplicemente sia morto nello stesso posto».