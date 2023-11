Emis Killa contro Fedez: «Togliti il mio nome dalla bocca, è meglio che stai con gli influencer»

Rabbia e parole molto forti, quelle pronunciate da Emis Killa contro Fedez: uno sfogo che arriva dopo l'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio in cui il giudice di X Factor ha parlato degli artisti che hanno preso le parti di Shiva dopo il suo arresto. Frasi che non sono piaciute al rapper di Vimercate, il quale, molto poco gentilmente, ha tuonato rivolto a Fedez: "Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico".

Fedez, un programma su La7? «Da gennaio condurrà il Milionario». Le indiscrezioni sul futuro del rapper in tv

Cos'è successo a "Muschio Selvaggio"

Durante l’episodio del podcast incriminato, Fedez ha invitato Vincenzo De Luca, con il quale ha parlato della questione del rapper Shiva e del suo arresto. Fedez ha sottolineato come in Italia molti giovani trapper abbiano importato in modo decontestualizzato l’idea americana delle gang. Durante l'episodio è emerso anche come molti rapper abbiano preso le parti del collega Shiva dopo l'arresto per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.

Tra questi anche Emis Killa, il quale aveva chiesto la scarcerazione di Shiva, ritenuto "in balìa delle grinfie dello Stato”. De Luca ha così commentato: "Per quanto riguarda Shiva, io non lo conosco, ma lo proporrei per il metodo pedagogico Singapore, dove la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù.

Ma la vogliamo finire con queste p******te?".

Ma è stata la posizione di Fedez ad irritare Emis Killa, che sulle sue Instagram Stories si è così sfogato: "Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici. E tu sai benissimo di chi parlo". Amici che, prosegur il rapper, "condividono gli stessi valori da me espressi e che la galera se la sono fatta, a dire che “ti farebbe proprio piacere avere degli amici street”. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico", ha concluso Emis Killa.