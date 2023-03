Wagner, i mercenari di Putin attivi dal 2013: la longa manus di Mosca dalla Siria all'Africa

Non solo Ucraina. Accusati di atrocità dalla comunità internazionale, i famigerati mercenari del Gruppo Wagner - fondato nel 2013 da Dmitri Utkin e rilevato poi da Yevgheni Prigozhin, alleato di Vladimir Putin nonostante le frizioni delle ultime settimane per la battaglia di Bakhmut - hanno operato in quasi tutti i continenti, come longa manus di Mosca.

Gruppo Wagner, i mercenari di Putin

Il Cremlino ufficialmente smentisce ogni legame, ma di fatto la Russia amplia la sua influenza, sia politica che economica, in ogni Paese in cui Wagner viene chiamato ad agire: dall'Europa all'America Latina, ma soprattutto in Medio Oriente e Africa, da dove proviene la maggior parte dei migranti che tentato di approdare in Italia.