Tempesta Jan verso l'Italia. Nubifragi sabato, domenica estate ovunque

Un ciclone sull'Atlantico che punta verso Portogallo e ovest della Spagna che potrebbe avere anche ripercussioni anche sull'Italia. Non ha ancora un nome ufficiale, ma come spiega 3B Meteo forse l'Università di Berlino lo chiamerà Jan che è il primo nome in lista per la prossima tempesta ma avrà certamente modo di far parlare di sé.