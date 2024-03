Ucraina e Russia, guerra anche dopo Putin? Ecco perché le radici del conflitto continueranno a sopravvivere

Comincia a sciogliersi la prima neve sulle trincee ucraine alla vigilia delle elezioni in Russia del 17 marzo. Dopo due anni di guerra che hanno lacerato il Paese, Kiev guarda ora al suo futuro con meno speranza e la potenziale alleanza con l’opposizione liberale russa appare sempre più distante, nonostante le due parti condividano un nemico comune. Entrambe vogliono vedere la fine dell'autarchia di Putin e della sua folle campagna militare. Ma la reazione di Kiev alla morte di Alexei Navalny, il più importante dissidente dello zar, ha evidenziato la profondità del divario tra i due poli, sottolineando la complessità di una riconciliazione duratura, anche se Putin dovesse capitolare. Una storia di conflitti e tensioni profonde, ancora imbrigliata nel ricordo spaventoso dell'«holodomor», acuita dalla questione della Crimea e irrimediabilmente compromessa dall'invasione. Mai come in questo momento il passato si fa presente e torna a rompere ogni ipotesi di alleanza o tregua. Le radici del conflitto continueranno a sopravvivere? Sì. E, forse, per sempre.

