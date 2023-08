L'Ucraina sta perdendo la guerra? Esercito "stanco", controffensiva ferma: tutti i timori della Nato

Continua la guerra in Ucraina e salgono le preoccupazioni della Nato: si teme che lo stallo nell’offensiva di Kiev e l’arrivo dell’inverno possano mutare le sorti del conflitto in favore di Mosca, soprattutto a causa della stanchezza dell’esercito di Kiev. Fondamentale per l’esito della guerra, anche l’eventuale mutamento delle forze politiche negli Stati Uniti, a Mosca e nelle capitali europee. Negli Usa ci si prepara ad un’aspra battaglia elettorale tra democratici guidati dal presidente Joe Biden, che ha rilanciato l’alleanza occidentale ed è il sostenitore più convinto dell’Ucraina, e repubblicani, con l’ex presidente Donald Trump, uno scettico della Nato che ammira Putin e si è impegnato a porre fine alla guerra in 24 ore.

