In arrivo l'arma che darà la giusta spinta alla controffensiva ucraina? Il governo tedesco sta vagliando la possibilità di fornire nei prossimi mesi all'Ucraina missili cruise Taurus che sono parte delle riserve della Bundeswehr. A renderlo noto è il settimanale «Der Spiegel», precisando che sono in corso colloqui tra ministero della Difesa e industria degli armamenti. Ieri il portale t-online annunciava - citando fonti del Partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz - che la consegna avverrà «a breve». Sembra però che i missili siano stati modificati per avere una gittata maggiore.